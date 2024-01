Lula vai a Pernambuco assinar retomada de obras estratégicas na Refinaria Abreu e Lima

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita na tarde desta quinta-feira (18) o município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, onde vai anunciar a retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), empreendimento que recebeu cerca de R$ 66,5 bilhões em investimento de 2005 a 2015. Segundo a Petrobrás, presidida por Jean Paul Prates, a Rnest deve ampliar em até 40% a produção nacional de diesel, aumentando em até 13 milhões de litros diários a produção de diesel S10 com baixo teor de enxofre. A estatal informou que até 30 mil empregos podem ser gerados até 2028 com a retomada dos investimentos na refinaria, as obras de refino, transporte e comercialização da Rnest.

O governo federal também lançará o Programa Autonomia e Renda, que vai receber cerca de "R$ 350 milhões em quatro anos, com objetivo de capacitar 7 mil pessoas especificamente em Pernambuco", disse nesta quarta (17) o gerente-geral da Rnest, Márcio Maia, em coletiva de imprensa na capital pernambucana. A proposta vai oferecer cursos de capacitação profissional, nas modalidades de formação inicial continuada (FIC) e cursos técnicos, a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

continua após o anúncio

O dirigente afirmou estar em negociação com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe) para localizar parte dos trabalhadores pernambucanos que atuaram na primeira fase de obras do empreendimento, em 2005. As obras foram paralisadas em 2015. "Estamos em busca dessas pessoas, sobretudo da área do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, que estiveram conosco lá atrás, já conhecem o trabalho, e são extremamente capacitadas", reforçou.

Durante sua passagem pelo Nordeste, o presidente Lula também anunciará a retomada de investimentos em parques tecnológicos com aportes que somam R$ 700 milhões - R$ 650 milhões no Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia de iniciativas privadas, estaduais e federais, e R$ 50 milhões no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) do Ceará. A previsão é de que as operações em solo baiano tenham início em 2025. No ITA, a estimativa é que os investimentos sejam aplicados a partir deste semestre, com início do funcionamento da instituição previsto para 2025.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: