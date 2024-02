Lula: 'vamos crescer mais do que qualquer previsão este ano'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu que o Produto Interno Bruto (PIB) nacional vai subir mais de 3% este ano. "Vamos crescer mais do que qualquer previsão. Vamos chegar a 3% ou um pouco mais de crescimento. As coisas estão acontecendo", afirmou durante entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, exibida na RedeTV.

O chefe de Estado também destacou a importância da soberania nacional e criticou a privatização da Eletrobrás durante o governo Jair Bolsonaro (PL). "O que fizeram com a Eletrobrás foi crime de lesa-pátria".

continua após o anúncio

O presidente também disse que o governo mantém boa relação com parlamentares do Congresso Nacional. "Minha relação com a Câmara é a melhor possível", continuou.

Parlamentares que assinaram o pedido de impeachment de Lula poderão perder seus cargos, informou o líder do governo federal na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE). O chefe de Estado comparou o genocídio cometido por forças israelenses na Faixa de Gaza com o Holocausto (1941-1945), período em que cerca de seis milhões de judeus foram mortos na Alemanha nazista, comandada pelo então ditador Adolf Hitler (1889-1945). O presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) descartou a possibilidade de Lula ser afastado.

continua após o anúncio

Na entrevista a Kennedy Alencar, o chefe de Estado também condenou o genocídio cometido por forças israelenses na Faixa de Gaza e alertou para as mobilizações da extrema-direita, campo político que tem eleitores bolsonaristas e políticos aliados de Bolsonaro investigados por tentativas de golpe.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: