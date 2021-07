Magazine Luiza compra Kabum! por R$ 1 bilhão mais ações e bônus

Fundada em 2003, a Kabum! foi uma das empresas pioneiras no comércio eletrônico brasileiro e é referência em tecnologia e games, com mais de 2 milhões de clientes ativos edit

247 - O Magazine Luiza anunciou a compra da empresa de comércio eletrônico Kabum! pelo valor de R$ 1 bilhão à vista mais a incorporação das ações da Kabum pela Magalu, a emissão de 75 milhões de novas ações da Magalu e um bônus de subscrição de 50 milhões de ações, para exercício em 31 de janeiro de 2024, condicionado ao cumprimento de metas. A reportagem é do portal Valor Econômico.

“Com a aquisição, a Magalu reforça o pilar estratégico de novas categorias, com um sortimento complementar ao atual e com enorme potencial de crescimento. Adicionalmente, em conjunto com as recentes aquisições Jovem Nerd e CanalTech, o Kabum! e a Magalu poderão oferecer uma experiência integrada de compra, conteúdo e entretenimento voltado para os fãs de tecnologia”, diz o comunicado.

Fundada em 2003, a Kabum! foi uma das empresas pioneiras no comércio eletrônico brasileiro e é referência em tecnologia e games, com mais de 2 milhões de clientes ativos. A empresa também é responsável pela criação de uma das maiores equipes de League of Legends do Brasil, a Kabum Esportes.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.