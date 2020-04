Maia critica socorro ao setor aéreo: 'não dá, o BNDES virar dono das aéreas'

Em live com investidores, presidente da Câmara criticou proposta do BNDES, que avalia comprar títulos de dívida privada (debêntures) conversíveis em participação nas companhias edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou nesta quinta-feira, 2, a proposta do BNDES para socorrer companhias aéreas em meio à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.

"Do jeito que o BNDES quer emprestar, ele vai virar dono de todas as companhias aéreas. Não dá em um governo liberal o BNDES caminhar numa linha que me parece, pela crítica que estou ouvindo, acabar sendo dono das aéreas", disse Maia em transmissão ao vivo com investidores e analistas, organizada pelo Banco Santander.

O banco estuda comprar títulos de dívida privada (debêntures) conversíveis em participação nas companhias.

