Maior fundo soberano do mundo exclui Vale e Eletrobras por violações ao meio ambiente e aos direitos humanos

O Norges Bank Investment Management, maior fundo soberano do mundo, retirou a Eletrobras e a Vale da lista de seus investimentos devido a preocupações com os direitos humanos e o meio ambiente.

Segundo reportagem da agência Bloomberg, o fundo norueguês, de US$ 1 trilhão, disse em nota que a exclusão veio na esteira dos rompimentos de barragens da Vale que causaram sérios danos ambientais e mataram centenas de pessoas. Sobre a exclusão da Eletrobrás, o fundo destacou a existência de um “risco inaceitável” na contribuição da estatal para violações sistemáticas ou graves dos direitos humanos.

A decisão do Norges Bank acontece meio as tentativas da mineradora para melhorar a imagem após a tragédia resultante do rompimento de uma barragem de rejeitos em Brumadinho, no início do ano passado, que deixou 270 mortos.

O fundo alega que no caso da Eletrobras a exclusão se deve aos questionamentos em torno da Usina de Belo Monte, que teria levado a uma "maior pressão sobre terras indígenas, desintegração das estruturas sociais dos povos indígenas e deterioração de seus meios de subsistência".

O Norges Bank, detinha US$ 375 milhões em ações da Vale no fim de 2019 e outros US$ 53 milhões em ações e US$ 21 milhões em títulos da Eletrobras.

