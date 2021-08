Maior gestor da Faria Lima diz que Bolsonaro é extremista de direita e "aprendiz de Trump"

Luis Stuhlberger, do fundo Verde, criticou o populismo e o autoritarismo de Jair Bolsonaro edit

247 – O gestor Luis Stuhlberger, do fundo Verde, um dos mais lendários da Faria Lima, criticou duramente Jair Bolsonaro, em evento promovido pela XP. Segundo ele, Bolsonaro aderiu a "uma proposta de política de extrema direita tupiniquim, como um aprendiz do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump”.

“Na hora que o presidente atual fala de propostas populistas - que não vão se materializar - o mercado fica um tanto preocupado”, afirmou, segundo reportagem do Valor. Stuhlberger disse ainda não entender a estratégia de Bolsonaro de escalar a tensão política e com o Judiciário. “No limite, ele prega para os convertidos. Não é esse comportamento que vai aumentar as suas intenções de voto para além dos 24% que aparecem nas pesquisas espontâneas.”

