Maior gestora do mundo, BlackRock praticamente zera participação na Americanas

247 - Maior gestora do mundo, a BlackRock praticamente zerou sua participação na Americanas, comandada pelos bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira.

Há algumas semanas, a companhia anunciou ter encontrado um rombo de R$ 20 bilhões. Em pedido de recuperação judicial, a empresa declarou ter dívidas de mais de R$ 40 bilhões. Bancos credores da empresa declararam guerra a Lemann, Telles e Sicupira, já que é grande a suspeita de que os três cometeram fraude ao maquiar os balanços da Americanas para esconder o rombo.

>>> 'Foi para criar lucro artificial e aumentar dividendo', diz ex-sócio de Lemann sobre maquiagem nos balanços da Americanas

Em comunicado, a Americanas informou que a BlackRock vendeu praticamente toda a participação que detinha na empresa. A gestora diminuiu sua participação de 5,003% do total de ações ordinárias para apenas 0,115%.

"Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial (“Americanas” ou “Companhia”), em atendimento ao art. 12, da Resolução da CVM n. 44/21, divulga o comunicado anexo, recebido da BlackRock, Inc. (“BlackRock”), na qualidade de administrador de investimentos, informando que as participações societárias detidas pela BlackRock alcançaram, de forma agregada, 1.038.566 ações ordinárias, representando aproximadamente 0,115% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia e 3.254.095 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,360% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia, o que corresponde a menos de 5,00% do total de ações ordinárias da Companhia nesta data", diz o comunicado.

