Maioria dos brasileiros é contra privatização da Petrobrás, mostra levantamento

247 - Levantamento telefônico do PoderData divulgado nesta sexta-feira (24) mostra que 55% dos brasileiros são contra a privatização da Petrobrás.

Para a maioria, "o governo deveria continuar sendo dono" da empresa. Os que defendem a venda da Petrobrás somam 28% e os que não sabem são 17%.

Na comparação com a rodada anterior do levantamento, feito entre 24 e 26 de abril, a taxa variou acima da margem de erro de dois pontos. À época, metade (50%) era contra a venda da companhia.

Os números confirmam que a tentativa de Jair Bolsonaro (PL) de culpar a Petrobrás pela alta dos preços dos combustíveis não tem dado certo. Sendo o acionista majoritário da Petrobrás, o governo federal é quem pode definir a política de preços da Petrobrás. Com o atual modelo, baseado no Preço de Paridade de Importação (PPI), o preço dos combustíveis no Brasil fica atrelado ao dólar.

O resultado desta prática é a elevação dos preços e o empobrecimento da população brasileira. Por outro lado, a Petrobrás registra recordes financeiros cada vez maiores e repassa boa parte de seu lucro a acionistas minoritários por meio de dividendos. Em resumo, a renda do povo é sugada e transferiada a acionistas.

O levantamento telefônico, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo TSE é BR-07003/2022, ouviu 3.000 entrevistados em 302 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%.

