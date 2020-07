Maioria rejeita privatizações da Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, mas se divide em relação aos Correios

Revista Fórum - A maior parte da população brasileira ainda se posiciona de forma contrária à privatização das principais empresas brasileiras, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e a Petrobras.

A empresa que tem a maior rejeição contra a privatização é a Caixa Econômica Federal, 60,6%. A favor são 39,4%. A Caixa é uma das empresas que o governo Bolsonaro colocou na mira para privatizar.

A rejeição à privatização do Banco do Brasil é de 57,8%. A favor da entrega do banco para o capital privado são 42,2%.

Mesmo depois de toda a campanha contra a empresa, a Petrobras ainda tem apoio popular pela sua manutenção como empresa pública. A rejeição à sua privatização é de 57%. E 43% são a favor da sua privatização.

