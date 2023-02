Mais abusos: quatro litros de água e salgadinho por R$ 144

Enchentes no litoral paulista fizeram comerciantes aumentarem os preços de itens de primeira necessidade, o que prejudica vítimas das chuvas em municípios do litoral paulista edit

247 - A bancária Júlia de Souza afirmou que encontrou no município de São Sebastião (SP) um estabelecimento comercial vendendo dois pacotes de salgadinho e quatro litros de água por R$ 144. Enchentes atingiram cidades do litoral paulista no último final de semana e comerciantes têm aproveitado para aumentar os preços de itens de primeiro de primeira necessidade, como a venda de água por R$ 93, macarrão por R$ 20 e café por quase R$ 30.

"A gente achou um estabelecimento aberto só. A gente conseguiu comprar quatro litros de água em um fardinho e dois pacotes de salgadinho, e deu R$ 144 essa compra", disse Júlia em entrevista ao Jornal Nacional.

O secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, prometeu punição contra vendedores responsáveis por preços abusivos.

Pelo menos 48 pessoas morreram em consequência da tragédia, sendo 47 em São Sebastião e uma em Ubatuba.

