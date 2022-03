Mais da metade dos brasileiros apoiam congelamento do preço dos combustíveis, mostra pesquisa Quaest

Apoie o 247

247 - Pesquisa realizada pela Quaest, divulgada nesta quarta-feira (16), aponta que 52% dos brasileiros são favoráveis ao congelamento dos preços dos combustíveis no país. Ainda conforme o levantamento, 29% avaliam a medida como “errada” e 2% não acreditam que uma iniciativa do gênero terá impactos sobre a economia. Outros 16% não souberam ou não quiseram responder. O apoio ao congelamento vem na esteira do mega-aumento dos preços dos combustíveis pela Petrobrás que entrou em vigor na semana passada.

Ainda de acordo com o estudo, encomendado pela genial Investimentos, 68% dos que preferem que Jair Bolsonaro vença o pleito presidencial de outubro avaliam que o governo “está tomando uma medida correta” em relação ao preço da gasolina.

Entre os que preferem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente do Executivo Federal, este índice chega a 45%. Os que dizem não se importar com a situação somam 52% e os que não souberam ou não responderam ao questionamento totalizam 34%.

A pesquisa ressalta, ainda, que 1% dos eleitores de Bolsonaro acham que o governo está agindo erroneamente em relação ao preço da gasolina. Este índice chega a 3% entre os eleitores do ex-presidente Lula. Já os que não se importam ou não responderam somam 3% e 2%, respectivamente. Outros 17% dos que preferem Bolsonaro avaliam que as medidas do governo estão erradas. O percentual, porém, chega a 38% entre o eleitorado do ex-presidente Lula.

A pesquisa foi realizada presencialmente e ouviu 2 mil pessoas entre os dias 10 e 13 de março. O levantamento foi registrado nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser encontrado pelo número de identificação: BR-06693/2022. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de cerca de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

