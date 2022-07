Mais de 1.000 empresas de 61 países e regiões participarão da 2ª Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A 2ª Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China será realizada em Haikou, capital da Província de Hainan, de 26 a 30 de julho. O Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China realizou hoje (20) uma coletiva de imprensa, apresentando as informações sobre a exposição.

Segundo informações, até agora, mais de 1.000 empresas de 61 países e regiões do mundo participarão desta exposição. Vale ressaltar que os membros da Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP, em inglês) estão muito entusiasmados pela participação, tais como Japão, Coréia do Sul, Malásia e outros países, com uma área total de exposição de mais de 5 mil metros quadrados, um aumento de quase 20% em relação à primeira edição.

Além disso, a exposição desempenhará plenamente o papel de "ponte" e "janela", adicionando um salão de boutique de produtos domésticos com uma área de 5 mil metros quadrados, para atrair a participação de mais produtos de consumo chineses, além de apoiar os produtos e empresas chineses em sua inserção no mercado mundial e aumentar a competitividade internacional das marcas.

A exposição deste ano realizará mais de 100 atividades online e offline, o que ajudará a melhor aproveitar as vantagens políticas do porto de livre comércio de Hainan e promover a cooperação bilateral, multilateral e regional com os países de todo o mundo.

