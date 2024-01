Mais de 250 super-ricos pedem impostos mais altos sobre a elite no Fórum de Davos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Um grupo de mais de 250 bilionários e milionários reforçou seu pedido às elites governamentais globais, reunidas em Davos para o Fórum Econômico Mundial, para que implementem taxas tributárias mais elevadas sobre as camadas mais ricas da sociedade.

“Estamos surpresos que vocês não tenham conseguido responder a uma pergunta simples que temos feito há três anos: quando vocês tributarão a riqueza extrema?”, diz a carta, intitulada “Orgulho de pagar mais", segundo a emissora CNBC.



“Nosso pedido é simples: pedimos que nos tributem, os mais ricos da sociedade. Isto não alterará fundamentalmente o nosso nível de vida, nem privará os nossos filhos, nem prejudicará o crescimento econômico das nossas nações. Mas transformará a riqueza privada extrema e improdutiva num investimento para o nosso futuro democrático comum", complementa o documento.



Os signatários da carta abrangem 17 países e incluem a herdeira da Disney, Abigail Disney, o roteirista Simon Pegg e Valerie Rockefeller, herdeira da famosa família norte-americana.

continua após o anúncio

De acordo com a ONG Oxfam, os cinco homens mais ricos do mundo mais do que duplicaram as suas fortunas nesta década desde 2020. Enquanto isso, quase 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: