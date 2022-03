Mais de 30 empresas decidem encerrar operações na Rússia após ação militar na Ucrânia

Apoie o 247

2 de março (Reuters) - Empresas tomaram medidas para limitar, suspender ou encerrar atividades comerciais na Rússia após uma onda de sanções impostas após a invasão da Ucrânia por Moscou.

Abaixo está uma lista de empresas que anunciaram planos para sair da Rússia ou para reduzir as atividades lá:

AUTOMÓVEIS

A Daimler Truck disse que congelaria suas atividades comerciais na Rússia imediatamente, incluindo sua cooperação com a fabricante de caminhões russa Kamaz. Sua controladora pré-spinoff, o Grupo Mercedes-Benz (MBGn.DE) , está procurando vender sua participação de 15% na Kamaz o mais rápido possível.

A General Motors (GM.N) e a sueca Volvo Cars (VOLCARb.ST) suspenderam as exportações de veículos para a Rússia até novo aviso.

A fabricante de caminhões AB Volvo (VOLVb.ST) , um grupo separado da Volvo Cars, está interrompendo a produção e as vendas na Rússia.

A japonesa Mitsubishi Motors (7211.T) disse que pode suspender a produção e a venda de seus carros na Rússia.

A montadora francesa Renault (RENA.PA) suspenderá algumas operações em fábricas de montagem na Rússia na próxima semana.

A Harley-Davidson Inc disse que suspendeu seus negócios e remessas de suas motos para a Rússia. consulte Mais informação

A Ford Motor Co (FN) suspendeu as operações na Rússia até novo aviso.

As montadoras de luxo britânicas Jaguar Land Rover e Aston Martin (AML.L) interromperam os embarques de veículos para a Rússia.

A BMW da Alemanha interrompeu a exportação de carros para a Rússia e disse que interromperia a produção lá.

A Honda Motor (7267.T) disse que suspendeu as exportações de automóveis e motocicletas para a Rússia.

A japonesa Mazda (7261.T) suspenderá as exportações de autopeças para sua fábrica russa, informou o Nikkei na terça-feira.

AVIAÇÃO

A maior empresa de leasing de aeronaves do mundo, a AerCap Holdings (AER.N) , com sede em Dublin, cessou a atividade de leasing com as companhias aéreas russas.

A fabricante americana Boeing (BA.N) suspendeu peças, manutenção e suporte técnico para companhias aéreas russas.

A Airbus (AIR.PA) parou de enviar peças de reposição para a Rússia e dar suporte às companhias aéreas russas, mas está analisando se seu centro de engenharia em Moscou pode continuar atendendo clientes locais.

A unidade Technik da Lufthansa (LHAG.DE) , que fornece manutenção, encerrou os serviços para clientes russos.

BANCOS

O banco global HSBC (HSBA.L) está encerrando relações com uma série de bancos russos.

O credor nórdico Nordea (NDAFI.HE) suspendeu a negociação de fundos de investimento fortemente expostos à Rússia.

O Raiffeisen Bank International (RBI) (RBIV.VI) está pensando em deixar a Rússia, disseram à Reuters duas pessoas com conhecimento do assunto. Um porta-voz disse que o RBI não tem planos de deixar a Rússia.

O Mashreqbank de Dubai (MASB.DU) parou de emprestar a bancos russos e está revisando sua exposição, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com o assunto.

ENERGIA

A francesa TotalEnergies (TTEF.PA) disse que não forneceria mais capital para novos projetos na Rússia.

A BP está abandonando sua participação de 19,75% na gigante petrolífera russa Rosneft (ROSN.MM) , enquanto a Shell (SHEL.L) disse que sairia de todas as suas operações russas.

O grupo norueguês de energia Equinor (EQNR.OL) começará a desinvestir suas joint ventures na Rússia.

A Orsted da Dinamarca (ORSTED.CO) parou de comprar carvão e biomassa russos, mas continuará seu contrato de gás natural de longo prazo com a Gazprom.

A Exxon Mobil (XOM.N) sairá das operações russas de petróleo e gás, avaliadas em mais de US$ 4 bilhões.

O grupo italiano de energia Eni planeja vender sua participação em um gasoduto que transporta gás russo para a Turquia.

O grupo de energia austríaco OMV (OMVV.VI) desistiu dos planos de participar de um projeto de campo de gás da Gazprom e está revisando seu papel no gasoduto Nord Stream 2.

A Centrica (CNA.L), proprietária da maior fornecedora de energia britânica, a British Gas, encerrará seus acordos de fornecimento de gás com suas contrapartes russas, principalmente a Gazprom.

A fabricante alemã de turbinas Siemens Energy (ENR1n.DE) suspendeu novos negócios na Rússia.

Trader global de commodities, Trafigura disse que congelou investimentos na Rússia e está revisando sua participação de 10% no projeto Vostok Oil da Rosneft no Ártico.

Algumas empresas optaram por ficar por enquanto.

A unidade Eurasia da Halliburton opera na Rússia e na Ucrânia. Ele alertou em fevereiro que poderia ser restringido por sanções dos EUA ou da UE.

A concessionária alemã Uniper (UN01.DE) tem uma exposição de US$ 1 bilhão ao Nord Stream 2. Juntamente com seu acionista controlador Fortum (FORTUM.HE), eles possuem 12 usinas de energia na Rússia e empregam 7.000 pessoas.

A empresa de serviços de campos petrolíferos Schlumberger (SLB.N) tem vários acordos e acordos na Rússia, inclusive com Rosneft, Gazprom Neft (SIBN.MM) e Lukoil (LKOH.MM)

Um consórcio da Vitol (VITOLV.UL) e Mercantile & Maritime comprou uma participação de 5% na Vostok Oil por 3,5 bilhões de euros no ano passado.

FILME E TELEVISÃO

Os estúdios de Hollywood Disney (DIS.N), Warner Bros e Sony Pictures Entertainment suspenderam os lançamentos de novos filmes na Rússia.

INDUSTRIAIS

O grupo de engenharia sueco Sandvik (SAND.ST) está suspendendo suas operações na Rússia, enquanto a Atlas Copco interrompeu todas as entregas ao país.

O grupo de engenharia finlandês Metso Outotec (MOCORP.HE) interrompeu temporariamente as entregas para a Rússia.

A Norsk Hydro não entrará em novos contratos vinculados a produtores russos até novo aviso e está analisando potencialmente o congelamento das relações comerciais existentes.

A Siemens (SIEGn.DE) suspendeu todos os novos negócios e entregas internacionais para a Rússia, mas continuará as atividades locais de serviço e manutenção em conformidade com as sanções, confirmou um porta-voz da empresa.

LOGÍSTICA

A United Parcel Service Inc (UPS.N) e a FedEx Corp (FDX.N) , com sede nos EUA, estão interrompendo os serviços de entrega para a Rússia e a Ucrânia.

A empresa de transporte de contêineres Ocean Network Express suspendeu as reservas de e para a Rússia.

O grupo de transporte Maersk (MAERSKb.CO) interromperá temporariamente todo o transporte de contêineres de e para a Rússia.

O Deutsche Post interrompeu as entregas da DHL para a Rússia.

A companhia de navegação alemã Hapag Lloyd (HLAG.DE) suspendeu as reservas para a Rússia e interrompeu as viagens para a Ucrânia.

A empresa de transporte marítimo MSC interrompeu as reservas de e para a Rússia, mas ainda aceitará alimentos e cargas humanitárias.

A empresa de logística suíça Kuehne und Nagel (KNIN.S) suspendeu todos os embarques para a Rússia, excluindo suprimentos médicos, de saúde e humanitários.

A empresa de petroleiros Frontline (FRO.OL) não deve transportar petróleo bruto russo, disse o executivo-chefe da empresa ao site de notícias de negócios E24 da Noruega.

ROUPA DE ESPORTE

A Adidas (ADSGn.DE) suspendeu sua parceria com a União Russa de Futebol com efeito imediato.

A Nike fez compras de mercadorias em seu site e aplicativo indisponíveis na Rússia, pois não pode garantir a entrega.

TECNOLOGIA

A Apple (AAPL.O) interrompeu todas as vendas de produtos na Rússia.

O Google da Alphabet (GOOGL.O) bloqueou aplicativos móveis conectados às emissoras russas RT e Sputnik, depois de remover anteriormente as editoras estatais russas de recursos relacionados a notícias.

A Microsoft (MSFT.O) disse que removeria os aplicativos móveis da estatal RT da loja de aplicativos do Windows e proibiria anúncios na mídia patrocinada pelo Estado russo.

A fabricante de laptops Dell Technologies (DELL.N) disse que suspendeu as vendas de produtos na Ucrânia e na Rússia.

TELECOMUNICAÇÕES

A fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações Ericsson (ERICb.ST) está suspendendo as entregas para a Rússia.

A Nokia (NOKIA.HE) interromperá as entregas à Rússia para cumprir as sanções.

OUTROS SETORES

A fabricante de pneus finlandesa Nokian Tires (TYRES.HE) está transferindo a produção da Rússia para a Finlândia e os Estados Unidos.

A empresa química finlandesa Kemira (KEMIRA.HE) interrompeu as entregas para a Rússia e a Bielorrússia até novo aviso.

A fabricante sueca de eletrodomésticos Electrolux interrompeu todas as operações na Rússia.

A Stora Enso (STERV.HE) interrompeu as importações e exportações de e para a Rússia e a produção e vendas no país.

