Mais de 35% dos beneficiários do Bolsa Família podem perder renda com o Auxílio Brasil

247 – "Cerca de 5,4 milhões de beneficiários do Bolsa Família podem não ser contemplados pela promessa de aumento no valor do benefício e teriam até uma redução após a substituição do programa pelo Auxílio Brasil, segundo simulações do próprio governo obtidas pelo via Lei de Acesso à Informação (LAI). O número corresponde a 37% dos 14,7 milhões de atuais beneficiários da política social", aponta reportagem de Idiana Tomazelli, publicada no jornal Estado de S. Paulo.

"O pagamento de um 'benefício compensatório de transição', no mesmo valor da diferença, evitará uma perda imediata. No entanto, esse benefício vai sendo reduzido à medida que o Auxílio Brasil sofre reajustes. Na prática, essas famílias podem passar alguns anos com o valor da ajuda congelado", aponta a jornalista.

