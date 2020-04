Mais de metade dos brasileiros já tiveram renda afetada por crise do coronavírus, diz estudo

O estudo mostra que os principais trabalhadores afetados têm mais de 50 anos (52%), com ensino superior completo (48%) e que residem no Sudeste (38%) edit

247 - Com um pouco menos de um mês de isolamento social, 51% das pessoas afirmam ter perdido renda, informa pesquisa do Instituto Locomotiva, divulgada pelo Estado de S. Paulo. O estudo mostra que os principais trabalhadores afetados têm mais de 50 anos (52%), com ensino superior completo (48%) e que residem no Sudeste (38%).

Além disso, o presidente do Instituto, Renato Meirelles, ainda diz que “dois em cada três profissionais acreditam que seus empregos serão muito prejudicados no Brasil, apesar de 73% das pessoas defenderem o isolamento social como forma de frear o avanço da doença”.

A pesquisa entrevistou por telefone cerca de mil pessoas em 72 cidades do País. A margem de erro é de 3,2% pra cima e para baixo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.