Mais dois secretários serão exonerados do Ministério da Economia

247 - O ministro Paulo Guedes (Economia) irá anunciar na semana que vem uma reestruturação na pasta, incluindo a saída de mais dois secretários especiais. A mudança também inclui a formação de uma nova secretaria especial e a entrada de um político para auxiliar na articulação com o Congresso Nacional.

O secretário especial de Produtividade e Competitividade, Carlos da Costa, deixará seu cargo para assumir o posto, que ainda não existe, de adido de comércio em Washington.

O secretário da Receita Federal, José Tostes, também sairá do país. Ele assumirá o posto de adido do governo na OCDE, em Paris. O Brasil não faz parte da OCDE, mas esse é um desejo de Guedes.

Com a saída dos dois nomes, permanecem em seus cargos apenas dois membros da equipe original de Guedes: o secretário-executivo, Marcelo Guaranys; e a secretária especial de Assuntos Estratégicos, Daniela Marques. (Com informações do Globo).

