Mais pobres correspondem a 75% do desemprego na pandemia

Sputnik - O fechamento de vagas formais durante o período da pandemia é maior na faixa de um a dois salários mínimos, segundo levantamento baseado em dados do governo federal.

Os dados foram publicados pelo portal G1 através de informações sobre o emprego no Brasil obtidas junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O levantamento aponta que até o mês de maio deste ano o país acumula um total de 1,145 milhão de vagas fechadas. Desse total, mais da metade estaria na faixa de 1,01 a 1,5 salário mínimo. Entre as vagas que pagam entre 1,51 e dois salários mínimos, foram fechados 229,3 mil posto de trabalho no mesmo período.

Somadas, as duas faixas salariais correspondem a 75,5% de todas as vagas fechadas em meio à crise do novo coronavírus no Brasil.

Entre as vagas com pagamento entre dois e quatro salários mínimos, houve também o fechamento de 170.167 postos de trabalho . Na faixa até meio salário mínimo, foram fechadas 24.227 vagas no período até maio.

Desemprego e PIB

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa geral de desemprego no Brasil fechou o primeiro trimestre de 2020 em 11,9%. Entre os jovens com idade entre 18 e 27 anos, a taxa chega a 27%.

A expectativa sobre o PIB brasileiro é de forte queda no ano, chegando a 9,1% , segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI).

