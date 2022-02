Mais um liberal deixa a equipe de Paulo Guedes

Secretário do Desenvolvimento, Industria, Comercio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Gustavo Ene, pediu exoneração do cargo edit

Metrópoles - O ministro da Economia, Paulo Guedes, perdeu mais um liberal que integrava sua equipe na pasta. Trata-se de Gustavo Ene, que pediu exoneração do cargo de secretário do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do ministério.

Segundo fontes da equipe econômica, Ene já vinha pensando em deixar o ministério, onde trabalhava desde 2019, mas bateu o martelo de vez após a recente saída do secretário especial de Produtividade e Competitividade, Carlos da Costa, a quem era subordinado na estrutura da pasta.

A exoneração de Ene já foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (2/2). Segundo aliados, o agora ex-secretário deve voltar para o setor privado. Ele também deve auxiliar alguns candidatos nas eleições no Rio Grande do Sul, seu estado natal. Procurado pela coluna, Ene não respondeu.

