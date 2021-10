Malu Gaspar diz que Brasil pode viver "cenário Macri" em 2022

Segundo economistas ouvidos pela jornalista, há uma tendência de deterioração fiscal que pode acabar em descontrole, como no caso argentino, e com a consequente ruína política de Jair Bolsonaro edit

247 - "Juro alto e inflação persistente, desemprego, pobreza e uma enorme incerteza sobre a capacidade do governo em solucionar os problemas. O cenário econômico dos meses anteriores à eleição na Argentina, em 2019, que coroou a derrota do liberal Mauricio Macri, passou a fazer parte das projeções para o Brasil de 2022 desde que ficou claro que o governo de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes furaria o teto de gastos", escreve no Globo a jornalista Malu Gaspar .

A jornalista cita cinco economistas-chefe de bancos e gestoras de recursos que fazem essa avaliação.

Segundo esses economistas, há uma tendência de deterioração fiscal que pode acabar em descontrole, como no caso argentino, e com a consequente ruína política de Jair Bolsonaro.

