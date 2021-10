Malu Gaspar diz que deputados já sentem o cheiro do sangue de Paulo Guedes

Apoie o 247

247 – A jornalista Malu Gaspar, colunista do Globo, dedica sua coluna desta quinta-feira à delicada situação do ministro Paulo Guedes, que mantém mais de R$ 50 milhões num esconderijo fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas. "Guedes e seus advogados parecem não ver que, mais do que uma questão legal, o problema é político e moral. O mínimo que se espera de alguém que sempre se manifestou de forma tão peremptória contra os conflitos de interesses dos outros é que venha a público com a mesma loquacidade na hora de mostrar que está acima de qualquer suspeita", escreve, em sua coluna .

"Depois de dois anos e meio em Brasília, Guedes já deveria ter aprendido que os adversários se assanham quando sentem cheiro de sangue. Não à toa, só ele foi convocado pelos deputados para explicar o caso. Campos Neto foi poupado na Câmara. No Senado, ambiente um pouco mais favorável, ambos vão a convite. Considerando o tamanho dos desafios que o ministro tem a superar — como uma controversa proposta de reforma tributária que, ao final, reduziu justamente a taxação para as offshores ou a formatação do Auxílio Brasil —, tudo aquilo de que ele não precisa é cultivar mais um conflito que, mesmo que saia ganhando, já terá perdido. Para alguém que diz não ter nada a esconder, Paulo Guedes anda acuado demais. E nisso não há advogado que dê jeito", finaliza.

