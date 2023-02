Malu Gaspar, do Globo, publica crítica de Nelson Jobim a Lula sobre Banco Central, mas omite que ele é sócio do BTG

Jornalista do Globo diz que ex-ministro não concorda com crítica do presidente à política do Banco Central, mas omite dos leitores que ele é ligado ao banco de investimentos edit

247 - Malu Gaspar, do jornal O Globo, publicou em sua coluna na sexta-feira (17) críticas do ex-ministro e membro do conselho de administração do BTG Pactual, Nelson Jobim, ao presidente Lula (PT) por falar contra a independência do Banco Central e contra a atual taxa de juros estabelecida pela autoridade monetária, de 13,75% ao ano. No entanto, a jornalista omite que Jobim é também sócio do banco de investimentos desde 2016. Os sócios costumam se beneficiar dos juros elevados, uma cartilha econômica para conter a inflação mas que o governo Lula acredita ser impeditiva à necessidade real de crescimento do País.

