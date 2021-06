Mantega ironiza Guedes: quer implantar o “restos zero”

247 - O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega criticou a proposta do ministro Paulo Guedes, que sugeriu dar restos de comida para pobres e mendigos como política de enfrentamento à insegurança alimentar.

"Lula implantou o programa Fome Zero e Guedes quer implantar o Restos Zero", ironizou Mantega. "Desde o tempo colonial os escravos e pobres comiam os restos e as migalhas dos banquetes da casa grande. O Guedes quer oficializar o Restos Para os Pobres", acrescentou o ex-ministro da Fazenda.

Durante participação em evento promovido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Guedes afirmou que os desperdícios da cadeia produtiva precisam ser mais bem aproveitados para acabar com a fome no país.

“O prato de ‘um classe média’ europeu é pequeno, no nosso, há uma sobra enorme. Precisamos pensar como utilizar esse excesso no dia a dia. Aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, pessoas desamparadas. É muito melhor que deixar estragar”, disse o ministro.

“Como utilizar esses excessos que estão em restaurantes e esse encadeamento com as políticas sociais, isso tem que ser feito. Toda aquela alimentação que não for utilizada durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados. É muito melhor do que deixar estragar essa comida toda”, completou Paulo Guedes.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.