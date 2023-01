Manutenção do saque-aniversário do FGTS será 'objeto de amplo debate', diz ministro do Trabalho

"A manutenção ou não do saque-aniversário do FGTS será objeto de amplo debate junto ao Conselho Curador do FGTS e com as centrais sindicais", disse Luiz Marinho nas redes sociais edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, usou as redes sociais para afirmar que a manutenção ou não do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será decidida somente após “um amplo debate junto ao Conselho Curador do FGTS e com as centrais sindicais”. Na quarta-feira (4), Marinho havia sinalizado que as regras sobre o saque-aniversário do FGTS poderiam ser revistas.

“A manutenção ou não do saque-aniversário do FGTS será objeto de amplo debate junto ao Conselho Curador do FGTS e com as centrais sindicais. A nossa preocupação é com a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras em caso de demissão e com a preservação da sua poupança”, escreveu Marinho no Twitter.

O saque-aniversário possibilita que o trabalhador saque parte da parcela de sua conta do FGTS no mês do seu aniversário e, em caso de demissão, não pode ter acesso ao valor integral dos recursos. Quem não optar pela sistemática permanece enquadrado na modalidade do saque-rescisão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.