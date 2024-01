Márcio França diz que governo Lula irá lançar um "Desenrola" para pessoa jurídica até abril

Ministro do Empreendedorismo também disse que o governo planeja lançar uma linha de crédito de R$ 30 bilhões voltada para MEIs e empresas enquadradas no Simples Nacional edit

247 - O Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá criar um programa de renegociação de dívidas voltado especificamente para empresas. A iniciativa, que deverá ser lançada em abril, seguirá os mesmos moldes do Desenrola, que tem como foco as pessoas físicas. "A ideia é implementar algo semelhante ao Desenrola, mas direcionado para pessoa jurídica”, afirmou França ao UOL Entrevista nesta terça-feira (23).

Além disso, França também destacou que o governo está planejando o lançamento de uma linha de crédito no valor de R$ 30 bilhões. A medida visa beneficiar microempreendedores individuais (MEIs) e empresas enquadradas no Simples Nacional.

"Se você coloca R$ 10 mil, por exemplo, na mão de uma pessoa que faz bolo. Ela vai comprar uma batedeira melhor, uma geladeira para guardar a massa. Ela vai dar o salto que precisa porque ela não tem condições de comprar o que precisa. Por que uma pessoa que faz entregas com bicicleta não troca por uma moto? Porque ela não tem condições mesmo", explicou.

