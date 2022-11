Márcio França pode se tornar ministro da Indústria de Lula

Apoie o 247

247 - O ex-governador Márcio França (PSB) poderá assumir o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que será recriado no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo o jornal O Globo.

"O PSB, partido do vice de Lula, Geraldo Alckmin, pediu para comandar a pasta, de acordo com interlocutores do partido", diz a reportagem.

Neste ano, França se lançou candidato a governador de São Paulo, mas recuou após uma negociação com o também candidato Fernando Haddad (PT). O ex-governador, então, disputou uma vaga no Senado, mas foi superado por Marcos Pontes (PL).

