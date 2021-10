Maria do Rosário pede convocação de Guedes na CCJ da Câmara para explicar “Pandora Papers”

A convocação é motivada pelo escândalo “Pandora Papers”, revelado no domingo (3), e que envolve empresas e contas no nome do ministro em paraísos fiscais edit

247 - A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) apresentou nesta terça-feira (05) requerimento para convocação do Ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

A convocação é motivada pelo escândalo “Pandora Papers”, revelado no domingo (3), e que envolve empresas e contas no nome do ministro em paraísos fiscais. O requerimento é assinado por toda a bancada do PT na Comissão.

A denúncia, feita pelo reconhecido Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), seguida por ampla cobertura de imprensa, noticiou a existência de contas e empresas pertencentes ao Ministro da Economia Paulo Guedes em paraísos fiscais, conhecidas como offshores, instrumento que pode ser utilizado para lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas e ocultação de riquezas.

O enriquecimento de Guedes com a offshore em paraíso fiscal em virtude da disparada do preço do dólar no período em que ele exerce o cargo de Ministro da Economia pode ter resultado em um lucro em torno de US$ 14 milhões com a desvalorização do Real, por consequência das políticas impostas pelo próprio Ministério da Economia.

