Marina Silva irá representar o país durante o Fórum Econômico Mundial de Davos

247 - A representante do Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, será a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O evento acontece na próxima semana, entre os dias 15 a 17 de janeiro, com o tema "Reconstruindo a Confiança". A 54ª reunião anual contará com a presença de mais de 100 governos, organizações internacionais e líderes da sociedade civil. Ao contrário do ano anterior, a edição de 2024 não terá a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que no ano de 2023 esteve presente junto com Marina no evento. O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, também não marcará presença no fórum de Davos. Como informado pelo Metrópoles , o presidente Lula (PT) optou por não participar de nenhuma edição durante seu terceiro mandato, até o momento. Além de Marina, outra presença confirmada este ano é a do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

