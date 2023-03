Marinho cita regulamentação trabalhista: 'se a Uber for embora, problema é dela'

"Tem uma lei vigente no Brasil e todos nós somos sujeitos a ela", disse o ministro do Trabalho edit

247 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), reforçou nesta terça-feira (7) que o Brasil terá uma reforma na legislação trabalhista para garantir direitos dos trabalhadores. O titular da pasta comentou a situação de pessoas que trabalham em aplicativos como a Uber, sediada na Califórnia, nos Estados Unidos.

"Se for embora, problema da Uber. Tem uma lei vigente no Brasil e todos nós somos sujeitos a ela. Mas não vai embora, porque o Brasil é o primeiro mercado no mundo", disse Marinho em Brasília (DF). "O ideal aqui é que as partes encontrem uma alternativa, encontrem o ponto comum e o governo seja simplesmente o intermediador dessa conversa", acrescentou.

O ministro também falou sobre serviços de entrega de correspondências. "Empresas de logística, como é o caso dos Correios, podem pensar em ter um aplicativo para oferecer como alternativa".

De acordo com o ministro, plataformas como a Uber "têm a visão do lucro necessário, a exploração da mão de obra necessária, o que uma empresa do caráter dos Correios talvez não fosse necessidade, simplesmente cobrir os custos estaria de bom tamanho".

