Marinho: queremos uma "política de valorização do salário mínimo"

247 - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, reforçou neste sábado (21) que o Brasil "terá uma política de valorização do salário mínimo" no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A entrevista foi concedida à CNN Brasil.

O mínimo está fixado em R$ 1.302 em 2023, aumento de R$ 90. Existe negociações para que o valor seja maior em relação aos pouco mais de R$ 1.300, mas, de acordo com o ministro, "não está garantido que vai mudar".

"Pode ser que a gente chegue a conclusão que tenha a necessidade desse valor o ano todo. Haverá o esforço da possibilidade, se assim houver, de mudança a partir de maio".

Sobre a relação do governo com o mercado, Marinho disse que "ninguém vai ser aventureiro e irresponsável para criar uma complicação na economia".

"O mercado conhece o presidente Lula, sabe de sua responsabilidade e do seu compromisso de cuidar dos mais necessitados, mas sem ignorar os indicadores e a necessidade de cuidar do agronegócio, da pequena, média e grande indústria".

O ex-presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga fez elogios ao pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para reverter o déficit previsto no Orçamento de 2023.

