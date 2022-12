Mastercard tem aval preliminar do BC para oferta de pagamentos via WhatsApp no Brasil

Segundo o BC, o aval não significa uma permissão às compras via WhatsApp, sendo "uma das etapas necessárias à liberação do programa Facebook Pay no caso dos arranjos de compra" edit

Reuters - O Banco Central (BC) concedeu nesta segunda-feira aval regulatório preliminar à Mastercard para que a companhia opere pagamentos via WhatsApp, em meio aos planos do aplicativo de mensagem de lançar uma ferramenta com esse serviço no Brasil.

Em meados de novembro, o BC já havia concedido à rival Visa a mesma autorização, que trata da alteração de regulamento dos arranjos de pagamento classificados como de compra, domésticos, com o uso de conta de pagamento pós-paga, pré-paga e de depósito.

O Brasil é junto com a Índia um dos países onde é permitida a transferência de dinheiro entre usuários por meio do WhatsApp --Visa e Mastercard já têm essa autorização. O aplicativo de mensagens, de propriedade da Meta, tem planos para testar no país uma expansão da ferramenta, de modo a possibilitar transações com cartões de crédito ou débito.

O aval não significa uma permissão às compras via WhatsApp no Brasil, tratando-se apenas de "uma das etapas necessárias à liberação do programa Facebook Pay no caso dos arranjos de compra", segundo comunicado do BC.

A liberação da funcionalidade ainda depende da comprovação de cumprimento pelos envolvidos de outros requisitos regulatórios aplicáveis, "especialmente aqueles relacionados a aspectos concorrenciais e não discriminatórios no credenciamento", afirmou o BC.

