Matéria do UOL sugere que preço alto dos combustíveis é culpa do povo e gera revolta nas redes

247 - No momento em que consumidores chegam a pagar 10 reais por um litro de gasolina, internautas se revoltaram nas redes sociais nesta terça-feira (26) com o título “Gasolina cara: por que conta alta no posto também é culpa sua”

A matéria em questão dá dicas para os consumidores reduzirem gastos com o veículo que pode ajudar no consumo de combustível, mas o título não deixa isso claro.

Veja a repercussão:

Oiiii, oiiiii? Para q já tá feio demais. A culpa é dessa gente que vcs ajudaram e muito a colocar lá.

Agora fodeu. Apoiaram um governo q desde sempre se revelou um fracasso e querem dividir a culpa. A culpa é de quem votou e quem apoiou o governo. Eu não tenho nada a ver com essa desgraça. — Emerson (@emerson2anjos) January 26, 2022

Desculpa galera! Semana que vem deixarei a gasolina por R$3,90! — Rodrigo Vieira🚩 (@clsvieira) January 26, 2022

