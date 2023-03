Mato Grosso supera Argentina e se torna terceiro maior produtor de soja do mundo

A estimativa é que o estado do Centro-Oeste brasileiro produza cerca de 15 milhões de toneladas de soja a mais em comparação com o país vizinho edit

Apoie o 247

ICL

247 - A safra recorde de 44,3 milhões de toneladas de soja nesta temporada (2022/2023) colocaria Mato Grosso como o terceiro maior produtor mundial do grão se o estado fosse um país. O valor acima dos R$ 44 milhões representa cerca de 15,3 milhões de toneladas a mais que a produção da Argentina, terceiro lugar em produção da oleaginosa. O país vizinho teve sua produção reduzida para cerca de 29 milhões de toneladas. As informações foram publicadas pelo Canal Rural.

Uma das causas para a queda da produção na Argentina são as condições climáticas principalmente estiagem em regiões produtoras. No boletim ‘AgroExport’ desta semana, o diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovani Ferreira, afirmou que, em situação normal, a produtividade argentina para a oleaginosa chega perto das 50 milhões de toneladas.

O Brasil é líder na primeira posição (projeção de 151,4 milhões de toneladas), conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com uma produção estimada em 121 milhões de toneladas para 2022/23.

A Argentina ocupa o terceiro lugar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.