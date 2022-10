Mau humor do mercado é outro sinal da derrota provável de Bolsonaro

Apoie o 247

Carta Capital - O pessimismo da campanha de Jair Bolsonaro transbordou para a Faria Lima. A coisa não andava bem, mas a cena de faroeste caboclo protagonizada por Roberto Jefferson no domingo 23 matou a vã esperança de quem, no mercado financeiro, torcia pela reeleição (neste caso, a esperança não foi a última a morrer.

A Bolsa de Valores acumula quedas sucessivas, o dólar e o euro reverteram a tendência recente de queda. Na manhã da quinta-feira, três dias antes do segundo turno, a moeda norte-americana se aproximava dos 5,40 reais. As ações de duas estatais têm sofrido em particular: os papeis da Petrobras caíram mais de 10% desde a segunda-feira 24 e aqueles do Banco do Brasil recuaram 12%.

De todo os indícios que apontam para a derrota do ex-capitão, este é um dos mais significativos.

