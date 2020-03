McDonald’s fecha restaurantes em todo Brasil

A medida, com prazo indeterminado, afeta mais de 1000 restaurantes da rede no país, que passarão a atender os clientes via Delivery edit

247 - O McDonald’s anunciou nesta quinta-feira(19) o fechamento do salão de seus restaurantes no Brasil a partir da próxima segunda-feira (23) como medida protetiva diante da pandemia de coronavírus. A informação é do portal Info Money.

A medida, com prazo indeterminado, afeta mais de 1000 restaurantes da rede no país, que passarão a atender os clientes via Delivery, Drive-thru e, em algumas situações, pedidos para viagem, incluindo nas lojas de rua.

“Mesmo compreendendo que fornecemos um serviço essencial, afinal as pessoas precisam continuar se alimentando, esse é o momento de pensar na proteção dos nossos funcionários, clientes e comunidade”, explica Paulo Camargo, Presidente da Divisão da Brasil.