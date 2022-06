"Medida eleitoreira que não resolverá a escalada de preços", diz FUP sobre redução de impostos nos combustíveis

Apoie o 247

ICL

247 - Coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar reagiu à coletiva de imprensa de segunda-feira (6) do governo Jair Bolsonaro (PL), na qual anunciou a intenção de zerar impostos federais sobre os combustíveis e pressionou governadores a fazer o mesmo com o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Bacelar afirma que a medida não resolverá a inflação sobre os combustíveis. "Mais um anúncio improvisado de Jair Bolsonaro para tentar enganar a população a quatro meses das eleições presidenciais. Mais uma medida eleitoreira que não resolverá a escalada de preços dos combustíveis, uma vez que o problema é a equivocada política de Preço de Paridade de Importação (PPI)”.

Bacelar observa que a proposta prevê transferência de recursos para compensar redução de arrecadação tributária de estados e municípios, enquanto mantém intocáveis dividendos exorbitantes para acionistas privados da Petrobrás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não adianta mentir, Bolsonaro. O GLP já estava com os impostos federais reduzidos e, no entanto, o preço do gás de cozinha continua a subir”, lembra o coordenador da FUP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE