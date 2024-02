Meirelles defende manutenção de reservas altas para garantir estabilidade cambial no País

No ano passado, as reservas atingiram US$ 355 bilhões edit

247 – O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, reforçou a importância de manter as reservas internacionais em níveis elevados para assegurar a estabilidade cambial no Brasil. No ano passado, as reservas atingiram US$ 355 bilhões, representando um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Meirelles destacou, em artigo publicado no Estado de S. Paulo, que a construção dessas reservas durante sua gestão como presidente do Banco Central foi uma medida crucial para evitar crises como as da década de 80, quando o país enfrentou dificuldades de pagamento de compromissos externos.

Apesar das reservas oferecerem uma importante proteção financeira, Meirelles salientou que elas não são suficientes para resolver todas as vulnerabilidades econômicas do Brasil. Ele ressaltou a necessidade de controlar o déficit fiscal, que atingiu R$ 230 bilhões em 2023 devido ao pagamento antecipado de precatórios.

O ex-presidente do Banco Central reiterou a importância de alcançar o déficit zero este ano, enfatizando que isso é fundamental para controlar os gastos públicos diante das pressões políticas por aumento de despesas.

Meirelles argumentou que a manutenção de reservas internacionais em níveis altos é essencial para garantir a estabilidade cambial do país, proporcionando uma base sólida para a economia enfrentar eventuais turbulências financeiras.

