Meirelles defende terceira via, mas diz que Lula é moderado

247 – O atual secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo Lula, defendeu uma "terceira via" para a disputa presidencial de 2022, mas elogiou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Eu acredito na necessidade da terceira via. A terceira via não está clara hoje, não existe um candidato definido. No caso do PSDB, as prévias nem aconteceram ainda. E outros partidos também não se definiram. No momento em que se configurar qual é o candidato de terceira via, aí sim teremos uma definição mais clara. Segundo, esses candidatos estão em uma fala pré-eleitoral. O Lula fez discursos radicais durante três eleições, quando se aproximou a eleição de 2002 ele escreveu a carta aos brasileiros e, principalmente, no primeiro mandato, fez uma administração do ponto de vista fiscal ajustada", afirmou, em entrevista ao Valor .

"O que eu quero dizer é que os próprios candidatos, no caso do Lula, podem moderar. No caso do Bolsonaro, não está claro ainda. Porque, de um lado, existe um discurso liberal, de austeridade do Ministério da Economia, de outro já começa a haver pelas próprias autoridades econômicas uma priorização desse comportamento eleitoral. Então, passada a eleição, não sei como seria caso o Bolsonaro ganhasse... Então, eu acho que a melhor solução é, e eu acho que é possível, a terceira via", disse ainda Meirelles.

