Meirelles diz que a ameaça de golpe bolsonarista não pode ser descartada

247 – O ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, diz que as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro não podem ser subestimadas. “Vamos definir até que ponto ele (Bolsonaro) está falando sério, que vai tentar um golpe, ou se está mobilizando a sua base radical. Mas se ele está falando, não se pode simplesmente descartar”, afirmou, em entrevista à jornalista Miriam Leitão.

"Outro risco que retorna é o da inflação. Como outros economistas, acha que o Banco Central ficou atrasado no combate aos efeitos da elevação dos preços. O resultado será o Brasil terminar o ano com estouro da meta. Diz que, como ex-presidente do BC, não gosta de fazer previsões sobre a Selic, mas não tem dúvida de que o Copom terá que continuar elevando os juros", aponta a colunista.

