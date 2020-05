Meirelles: 'não é o isolamento que afeta a economia, é a pandemia'

247 - Ex-ministro da Fazenda e atual secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles afirmou que a pandemia da coronavírus é a responsável pela crise econômica brasileira e não as medidas de isolamento social adotadas pelos governos estaduais. O país tem pelo menos 140 mil confirmações, sendo a oitava nação no ranking mundial. Ao todo, 9,6 mil pessoas morreram no Brasil por conta da covid-19. O estado de São Paulo tem pelo menos 39 mil casos e 3,2 mil mortes, de acordo com dados oficiais.

"Existe um equívoco de que o isolamento social, a quarentena, está causando a crise econômica. É ao contrário. A crise é causada pela pandemia. Parece óbvio, mas no discurso de muitos, inclusive em esferas de poder, estão agindo em direção contrária", disse ele em coletiva de imprensa. "

"O setor mais afetado pela crise foi serviços domésticos, que não foi objeto de nenhuma restrição. No entanto, foi o mais afetado pela preocupação das pessoas. O que afeta a economia é a pandemia, não as medidas para combater", acrescentou.

De acordo com o secretário, a retomada econômica está diretamente ligada ao controle do coronavírus. "O resultado para as experiências que aconteceram em outros países que passaram pelo pico, a atividade econômica começa a retornar após a pandemia estar controlada. A quarentena tem por finalidade combater de forma eficaz a contaminação e, consequentemente, beneficia a pandemia", comentou.

