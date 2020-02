Mendonção já prevê o dólar a R$ 4,45.

247 - O economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, que foi ministro no governo FHC, avalia que o real continuará se desvalorizando e poderá bater em R$ 4,45 ainda neste Carnaval. Confira seu tweet e também reportagem da agência Reuters sobre a questão do câmbio:

Amanha com o carnaval o mercado vai puxar o dolar para perto de 4,45 na cara o BC — Luiz C. M. De Barros (@lcmbarros) February 20, 2020

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, reiterou nesta quinta-feira avaliação de que o patamar do dólar deve ser mais alto conforme os juros de equilíbrio caem, e afirmou que a economia passará a crescer 2% com as reformas — em declarações ouvidas pelo presidente do Banco Central.

Guedes minimizou riscos advindos da “turbulência internacional” e considerou que o Brasil vai “decolar” enquanto o mundo está enfraquecendo e a América Latina está “estagnada”.

Em cerimônia de lançamento do Crédito Imobiliário com taxa fixa —com presença do presidente Jair Bolsonaro e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto—, Guedes disse que o crédito está chegando às camadas mais simples da população.