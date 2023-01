Mercadante acaba com elevador que era exclusivo para diretores do BNDES

A decisão agradou quem trabalha no banco. Foi a primeira reunião de Aloizio Mercadante com funcionários após a aprovação do nome dele para a presidência da instituição edit

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não terá mais o elevador exclusivo para diretores, superintendentes e convidados. Os funcionários idosos, gestantes, pessoas com deficiência e imunossuprimidos também poderão usar.

De acordo com informações da coluna Painel, a decisão, desta quinta-feira (26), agradou funcionários do banco. Foi a primeira a primeira reunião de Aloizio Mercadante com funcionários do BNDES após a aprovação do nome dele para a presidência do banco. O novo presidente do banco prometeu aumentar a participação da instituição no desenvolvimento da economia.

O presidente da Associação de Funcionários do banco (AFBNDES), Arthur Koblitz, disse que Mercadante deu abertura para a participação no debate sobre alternativas para o banco ajudar cada vez mais no crescimento econômico.

O dirigente da AFBNDES defendeu a discussão de temas como as operações de empréstimo do banco no exterior. "Essas operações são importantes para o país, para a competitividade da indústria brasileira. Eu acho antinacional essa histeria porque foi anunciada uma disposição do governo de voltar a fazer esse tipo de financiamento. As operações tiveram retorno positivo para o país. O fundo que garantiu as operações vai muito bem. Não está quebrado", disse.

O presidente da AFBNDES também fez críticas às políticas econômicas adotadas por governos anteriores. "Não consigo entender por que os liberais brasileiros são contra o Brasil incentivar exportação. A política de apoio à exportação de serviços de engenharia era importante para a indústria, para a política externa do governo".

