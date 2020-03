Mercadante: caminhoneiros têm que exigir redução do diesel

O ex-ministro Aloizio Mercadante classifica como um “escândalo” a política de preço do governo Bolsonaro aplicada na Petrobras, que beneficia acionistas e prejudica o consumidor final. “Os preços precisam baixar e os caminhoneiros precisam cobrar do governo”, defende ele edit

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante, em análise à TV 247, faz uma dura crítica à política de preços dos estabelecida na Petrobras que, desde o golpe de 2016, estabelece o preço da gasolina e do diesel nas refinarias a variação da cotação internacional do petróleo e dólar. “O preço do diesel tem que baixar e os caminhoneiros precisam cobrar de Bolsonaro uma resposta” defende Mercadante.

“Por isso a Petrobras tem que ser pública e ter uma estratégia muito mais responsável do que essa irresponsabilidade desse governo”, acrescenta Mercadante.

Desastre Guedes

Mercadante denuncia que o governo Bolsonaro está queimando as reservas de 380 bilhões deixadas pelo governo PT. “Se nós abrirmos mão da nossa reserva, chegaremos ao ponto da situação argentina, com total atrelamento ao FMI”, denuncia ele.

Ele acrescenta que a saída para o entrave econômico que o País vive é o investimento do Estado na geração de empregos, consumo e gasto público, ao contrário da politica ultraliberal estabelecida por Paulo Guedes. “Se não, caminharemos para a recessão”.

