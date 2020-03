Mercadante: crise atual junta gripe espanhola com crash de 1929

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante conversou com a TV 247 sobre a pandemia do coronavírus e a crise financeira global e comparou este cenário à conjuntura da gripe espanhola, em 1918, e à crise de 1929, que marcou um período de grande depressão econômica mundial.

“Essa crise, se a gente aprender com a história, é a junção de duas grandes crises. Nós temos essa crise cujo impacto global é parecido com a da crise da gripe espanhola. O Covid-19 tem um impacto tão rápido na economia e na sociedade global, por exemplo, metade dos estudantes hoje, segundo a Unesco, não estão em salas de aula no mundo, e ao mesmo tempo é uma crise semelhante à de 1929. A grande depressão com uma peste devastadora”, afirmou.

Mercadante ressaltou que, em momentos como estes, a capacidade e criatividade humana se sobressaem, e citou o economista Keynes como exemplo, já que foi o britânico que inspirou o New Deal, plano econômico que promovia a participação direta do Estado na economia nacional e acabou recuperando os Estados Unidos economicamente.

“Na crise de 29 a Bolsa de Nova York só se recuperou 12 anos depois, as perdas foram extraordinárias, desemprego em massa, recessão. Esses momentos são momentos em que a inteligência humana, a capacidade de inovação, a abertura para novas respostas promovem novas formulações e novas atitudes. Por exemplo, a Teoria Geral de Keynes vem exatamente para responder à crise de 29, e o Keynes fala que precisamos estimular a demanda agregada, é uma recessão com deflação, não há saída senão estimular a demanda, precisamos do Estado para fazer uma política ativa. O exemplo didático dele é: abre vala na rua, fecha a vala e paga salário, cria estímulo ao consumo para sair dessa situação”.