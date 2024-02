Mercadante defende crédito do BNDES a companhias aéreas via fundo garantidor

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, defendeu nesta quinta-feira ajuda às companhias aéreas brasileiras e afirmou que o banco pode ofertar crédito a elas desde que seja criado um fundo garantidor com recursos da União.

Em janeiro, a Gol apresentou um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos e tem negociado com credores recebimento adicional de recursos e termos mais flexíveis de arrendamento de aeronaves.

continua após o anúncio

"O país é continental e precisa ter empresas aéreas...Temos empresas nacionais que são parceiras importantes da Embraer e temos parceria histórica com a Embraer", disse o presidente do BNDES a jornalistas em evento na sede do banco.

"Essas empresas (aéreas) vinham bem até a pandemia e no pós-pandemia vão bem em faturamento, número de passageiros e viagens, mas aviões ficaram no chão (na pandemia) tendo que pagar taxas, profissionais e leasing. Tudo isso impactou", acrescentou.

continua após o anúncio

Mercadante demonstrou disposição em ofertar linhas de crédito às companhias aéreas brasileiras desde que apresentem garantias. O presidente do BNDES defendeu a criação de um fundo garantidor de crédito, com recursos da União, para viabilizar os financiamentos do banco para o setor.

"Há várias discussões em andamento esperando uma decisão para se encontrar o caminho eficiente para poder oferecer crédito", disse ele, acrescentando que quem definirá o tamanho do fundo garantidor será o governo.

continua após o anúncio

Na próxima semana, o BNDES deve divulgar seu resultado em 2023, mas Mercadante antecipou que o volume total de crédito do banco cresceu 35 bilhões de reais ante 2022, totalizando 515,1 bilhões.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: