Mercado aposta em corte de meio ponto na taxa Selic nesta semana

247 – O mercado financeiro está otimista em relação à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central nesta semana. As expectativas apontam para um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, que poderia chegar a 11,25% ao ano após a decisão do colegiado. A previsão é resultado de uma pesquisa realizada pelo Valor , que consultou 142 instituições financeiras e consultorias para entender as projeções do mercado.

A expectativa de corte na Selic reflete a postura cautelosa do Copom diante da dinâmica inflacionária e das condições econômicas tanto internas quanto externas. A comunicação restrita do comitê desde a última reunião, aliada aos indicadores econômicos moderados, sustenta a percepção de que a autoridade monetária manterá sua estratégia de flexibilização dos juros, mas de forma gradual e prudente.

O contexto internacional favorável à desinflação contrasta com a preocupação local em relação à inflação de serviços, que tem apresentado sinais de aumento. A divulgação do IPCA-15 de janeiro trouxe à tona essa preocupação, apontando para uma inflação subjacente de serviços em ascensão. Diante desse cenário, o mercado aguarda com expectativa a decisão do Copom e os sinais que serão emitidos sobre os próximos passos da política monetária no Brasil.

