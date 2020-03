Mercado avalia que economia brasileira deve cair 0,48% neste ano

247 - Economistas consultados pelo Banco Central (BC) no mais recente Relatório Focus, a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) é de queda de 0,48% neste ano. O mercado deixou de considerar que a economia do Brasil vai crescer em 2020. A informação é do jornal O Globo.

Os especialistas também avaliam que a taxa básica de juros (Selic) deve cair de 3,75% para 3,5% ainda neste ano, com a inflação fechando em 2,94%.

O dólar tende a terminar 2020 valendo R$ 4,50, segundo os economistas consultados. Na semana anterior, analisada no relatório, a moeda operou acima dos R$ 5,00.

O Relatório Focus sintetiza as expectativas do mercado financeiro e divulga através de boletim publicado toda segunda-feira, considerando as informações da semana anterior. As principais projeções avaliadas são de índices de preços, atividade econômica, câmbio e taxa Selic.