Mercado financeiro avalia que equipe de Haddad terá foco na arrecadação

247 - O mercado financeiro reagiu com “neutralidade” ao anúncio dos futuros responsáveis pelas secretarias do Ministério da Fazenda, que será comandado por Fernando Haddad. “Isso se deu mais pelo fato de já serem esperados do que por uma receptividade positiva. O sinal é que o foco principal será mais no aumento da arrecadação do que no controle dos gastos”, diz o jornal Valor Econômico.

Segundo a reportagem os nomes de Rogério Ceron, Robinson Barreirinhas e Marcos Barbosa Pinto, indicados para as secretarias do Tesouro Nacional, da Receita Federal, de Reformas, “foram vistos com mais simpatia do que Guilherme Mello, que será o secretário de Política Econômica. Isso porque Mello foi um dos propositores da PEC da Transição, que incomodou o mercado devido ao tamanho dos gastos incluídos para o ano que vem”.

“O que foi montado até agora não dá espaço para se pensar que vai haver uma coisa bem pensada em relação à estrutura de gastos. O foco central dessa equipe toda vai ser arrecadação. A tendência é que olhem como se pode aumentar a arrecadação sem necessariamente elevar a alíquota, pelo menos no primeiro momento”, disse o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale.

Apesar das críticas, Vale elogiou a equipe montada pelo futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. “Com a diretoria competente de um lado e Alckmin do outro no ministério, o banco estará blindado contra decisões ruins”, destacou.

