Mercado financeiro confirma fracasso de Guedes e Bolsonaro e prevê estagnação econômica em 2022

Pesquisa feita com 105 instituições prevê crescimento de apenas 0,4% no ano eleitoral

247 – A economia brasileira ficará estagnada em 2022, confirmando o fracasso da política econômica implantada após o golpe de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e aprofundada por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, que foi marcada pelo descontrole dos preços da energia, em especial dos combustíveis, o desmonte do estado, e a supressão de direitos sociais – o que esmaga a renda dos trabalhadores. É o que aponta pesquisa do Valor Econômico , divulgada nesta quinta-feira.

"Pesquisa do Valor com 105 instituições financeiras e consultorias, um universo comparável ao do boletim Focus, do BC, mostra expectativa de crescimento do PIB de apenas 0,4% em 2022 - 26 casas projetam contração e 13, estagnação. Este percentual reflete a mediana das projeções, isto é, a tendência central das expectativas dos participantes da pesquisa. Para 2021, a mediana é de alta do PIB de 4,6%", aponta a reportagem.

"O aperto monetário promovido pelo Banco Central (BC) deve ser o principal fator a dificultar o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022. Pelo lado positivo, o desempenho da agropecuária, a recomposição de estoques na indústria e investimentos - a cargo de governos estaduais e prefeituras - devem ajudar a evitar um resultado pior que o esperado", aponta ainda o texto.

