Mercado financeiro eleva projeção de inflação e do PIB para 2023

Projeção do IPCA de 2024 subiu de 4,13% para 4,14%. Mercado financeiro também subiu a estimativa do PIB para 0,91% edit

Roberto de Lira, Infomoney - A projeção de inflação para 2023 feita pelos analistas de mercado voltou a subir nesta semana, de 5,96% para 5,98%. A estimativa para 2024 também avançou, mas as de 2025 e 2026 foram mantidas, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (10) no Relatório Focus, do Banco Central.

Inflação

A projeção do IPCA de 2024 subiu de 4,13% para 4,14%, enquanto a de 2025 e a de 2026 permaneceram em 4,0%.

PIB

Para o Produto Interno Bruto (PIB) a projeção de 2023 avançou de 0,90% para 0,91% enquanto a de 2024 caiu de 1,48% para 1,44%, a de 2025 recuou de 1,80% para 1,76 e a de 2026 também estacionou em 1,80%.

Selic

A previsão da taxa de juros básica da economia brasileira (Selic) está mantida há oito semanas em 12,75% para 2023, mesmo período que a de 2024, que continua em 10,0%. A de 2025 está em 9,0% há nove semanas. Já a de 2026 permaneceu em 8,75%.

